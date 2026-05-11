日経225先物は11時30分時点、前日比310円安の6万2530円（-0.49％）前後で推移。寄り付きは6万3800円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万3665円）を上回る形で、買いが先行して始まった。ただ、直後につけた6万3810円を高値に利益確定に伴うロング解消の動きのほか、短期的なショートを誘う流れが強まった。終盤にかけて6万3000円を割り込むと下へのバイアスが強まり、引け間際には6万2500円まで下げ幅を広げる場面もみら