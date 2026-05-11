ＨＯＵＳＥＩ [東証Ｇ] が5月11日昼(12:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比2.0倍の5000万円に急拡大したが、通期計画の2億4000万円に対する進捗率は20.8％にとどまり、4年平均の36.7％も下回った。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の2.3％→3.8％に改善した。 株探ニュース