奥村組 [東証Ｐ] が5月11日昼(12:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の176億円→253億円(前の期は89.2億円)に43.8％上方修正し、増益率が97.2％増→2.8倍に拡大し、30期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の46.2億円→123億円(前年同期は120億円)に2.7倍増額し、一転して2.6