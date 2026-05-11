女性活躍の推進に優れた企業として「なでしこ銘柄」に選定された新日本科学が鹿児島市の下鶴市長を表敬訪問しました。(鹿児島市・下鶴市長)「選定企業の一覧を見ても東京が本社の企業ばかりでその中で地方鹿児島から新日本科学が選ばれたことは本当に意義があると思う」鹿児島市の下鶴市長を表敬訪問したのは鹿児島市に本社を置く新日本科学の永田良一会長兼社長と長利京美専務です。新日本科学は2025年度、女性が活躍しやす