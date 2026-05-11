核兵器廃絶を求める署名を国連に届ける、高校生平和大使の県内の選考会が10日に行われました。 選考会には、県内の高校生26人が臨み活動への思いを述べました。 （高校生） 「長崎の高校生の1人として、被爆4世の1人として「ビリョクだけどムリョクじゃない」の言葉を胸に声を上げ続ける」 （高校生） 「私も平和のバトンを繋ぐ1人になりたいと思いこの活動に応募」 『高校生平和大使』は核兵器廃絶を願う