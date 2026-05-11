この記事をまとめると ■1980年代に高性能の象徴としてツインターボが脚光を浴びた ■小径タービン2基でレスポンスと高出力を両立していた ■排ガス規制と市場縮小で姿を消し効率重視へ移行した 国産スポーツエンジン黄金期を象徴するキーワード 2000年代に入ってから、省エネ・二酸化炭素の排出量低減などの理由により、市販車のエンジンにはひとつの共通した特徴が見られるようになってきた。「ダウンサイジング」だ。エンジン