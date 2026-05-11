各種キャラクターグッズなどを手がけるサンエックス（東京都千代田区）は、タカラトミーとコラボレーションし、着せ替え人形「リカちゃん」のミニドール「ぷちリカちゃんサンエックスユニバースコレクション」全7種を、2026年6月27日に全国の玩具店およびインターネット通販などで発売する。シークレットを含む全7種2月に発売された第1弾は、予約開始から2日で完売するなど人気だという「ぷちリカちゃん」が、同社が展開するキャ