今年で再集結10周年を迎え、現在も精力的にパフォーマンスを続けるTHE YELLOW MONKEYが新たなライブを発表した。【動画】THE YELLOW MONKEY 2016年さいたまスーパーアリーナ公演映像5月3日にFC限定ツアーが開幕したばかりのTHE YELLOW MONKEYだが、さらなる次のステージとして今回発表したのが「60分一本勝負」と題した特別なツアー。レアなライブハウス公演を中心に日本武道館公演が加わり、いずれもジャスト60分という全8公