テレビ東京は6月5日から、ドラマ25『わたしの相殺日記』を深夜0時52分から放送する。11日、発表した。主演は地上波ドラマで単独初主演となる、あのが務める。自己流の相殺術（そうさいじゅつ）によって、先行き不透明な世の中を自由に生きようとするマイペースな主人公・桜庭萌（さくらば・もえ）を演じる。【写真】地上波単独初主演！キービジュアルで生き生きとした表情を見せるあのこのドラマは『孤独のグルメ』の脚本を担