Prime Videoで独占配信される人気恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4（全9話構成、初週は第1話から第4話までの計4話を一挙配信）が7日午後8時よりスタート。Episode6では、タイを訪れたバチェロレッテの両親と男性参加者3人が対面する。【動画】情熱的な密着シーンも…『バチェロレッテ』シーズン4予告4代目バチェロレッテは、7歳から20歳まで、シンガポール、ニューヨーク、イギリスで過ごし、個として