女性ラッパーの才能を発掘することを目的としたオーディション『GOLDEN MIC』が開催されることが11日、プレスカンファレンスで発表された。ラッパーのZeebraが、プロジェクトのオーガナイザーを務める。【写真】『GOLDEN MIC』オーガナイザーのZeebraプレスカンファレンスには、Zeebraのほか、課題曲のトラック監修を担当する”STUTS”、番組MCの霜降り明星せいや、プロジェクトクルーであるCharlu、MaRIのフィメールラッパー