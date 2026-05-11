スキージャンプの伊藤有希選手が、来シーズン限りとなる2027年3月をもって現役を引退することがわかりました。前日10日に32歳の誕生日を迎えた伊藤選手。家族全員がスキー選手というスキー一家に生まれ、4歳からスキージャンプを始めました。その後はメキメキと実力をつけ数々の世界大会に出場。オリンピックにはソチ、平昌、北京、ミラノ・コルティナと4度出場し、日本のスキージャンプ界をけん引してきました。2月に行われたミラ