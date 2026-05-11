5月10日午後6時ごろ、熊本市東区御領3丁目で、女子中学生が自転車に乗った男からスマートフォン2台を向けられる事案が発生しました。 男の特徴は、・年齢30～40歳代・身長170～175cmぐらい・やせ型・黒髪、単発のパーマ頭・黒色の半袖Tシャツに黒色の半ズボン着用・黒のリュックサック所持です。 警察は防犯のために、〇できるだけ人通りが多くて明るい道を通る〇防犯ブザーを携行し、すぐに使え