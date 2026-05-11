4人組グループ・A.B.C-Zが11日、新アーティスト写真を公開。さらに、主催するツーマンライブフェス『A.B.C-Z CONNECTION Vol.2』のロゴ、ゲストアーティストが発表された。【画像】『A.B.C-Z CONNECTION Vol.2』フライヤー『A.B.C-Z CONNECTION』は、2025年に初開催され、今回が第2弾となる。8月19日に「グランキューブ大阪 メインホール」、8月29日・30日に「パシフィコ横浜 国立大ホール」で開催される。注目のゲストは、8