俳優の宮澤エマが１０日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」で、デビュー当時に「祖父が首相つながり」というだけで何度も共演したタレントの名をあげた。この日のゲストの宮澤は、今では押しも押されぬ俳優となったが、デビュー当初は「事務所の方針もあって、まず知名度を上げていくと、タレント活動から始まった」という。そのためバラエティ番組にも数多く出演することとなったが、その時に何度も共演したのがミュージシ