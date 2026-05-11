羽鳥慎一と玉川徹が18日と25日放送のBS朝日「あなたの知らない京都旅」（月曜後9・00）に出演する。さまざまな旅人がいままで知らなかった京都をより深掘り、単なる旅ではなく京都の新たな魅力を発見する番組。テレビ朝日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」で司会者とコメンテーターという立場で長年共演する2人だが、一緒に旅番組に出演するのは初めて。京都大学在学中に京都で6年間を過ごし、現在も取材でたびたび訪れる玉