【リーグドゥ】スタッド・ランス5−3ポー（日本時間5月10日／スタッド・オーギュスト・デローヌ）【映像】関根大輝のパス→中村のインサイドシュート今季最終戦で圧巻の4得点をマークした。スタッド・ランスに所属する日本代表MF・中村敬斗が自身フランス挑戦初のハットトリック“超え”を達成してファンも熱狂している。日本時間5月10日にリーグドゥの第34節が行われ、リーグ6位のスタッド・ランスは同9位のポーと対戦。今季