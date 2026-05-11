福島県郡山市の磐越自動車道で私立北越高校（新潟市）男子ソフトテニス部の生徒を乗せたマイクロバスがガードレールに突っ込み、１人が死亡するなどした死傷事故で、同校は１０日、事故後２回目の記者会見を開いた。バス会社「蒲原（かんばら）鉄道」（新潟県五泉市）には貸し切りバスを依頼し、レンタカーの手配や運転手の紹介は求めていないとの見解を改めて示した。同校は会見で、事故現場からは「手当」「ガソリン」などと