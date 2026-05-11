起業志願者が投資家に事業をプレゼンするYouTube番組『令和の虎』。『令和の虎』では、同じように夢を語っていても、志願者たちは「応援される人」と「炎上する人」に分かれる。その差はどうやって生まれるのか。本記事では、『令和の虎』チャンネルの創設メンバー・竹内亢一氏にインタビュー。番組の舞台裏や、虎たちが志願者を見極める視点について話を聞く。差が出るのは、結局「準備の量」『令和の虎』では、同じように夢を語