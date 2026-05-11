回すたびにワクワクしちゃう「くら寿司」の“びっくらポン!”。回すためについ食べ過ぎてしまった…という人も少なくないのでは? そんな“びっくらポン!”がこのほど、ミニチュアサイズのカプセルトイになって登場しました!🍣新商品のお知らせ🍣. 「くら寿司本当に抽選できる!ビッくらポン!&キャラクターマスコット」. お皿を差し込むと抽選開始!当たればカプセルが出てくるスーパーギミック搭載のミニチュア