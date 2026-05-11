病気や障害のある子どもが楽しく過ごせる「こどもホスピス」を作るためのクラウドファンディングが目標を達成し、今年8月に愛知県長久手市でオープンします。小児がんなど重い疾患のある子どもが、病院を離れ自由に楽しく過ごしてもらうための「こどもホスピス」。東海3県に初めてこどもホスピスを作ろうと活動するNPO法人は、今年2月からクラウドファンディングを始めて、今月8日に目標を達成し、451人から903万円余