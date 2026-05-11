【モデルプレス＝2026/05/11】5人組グローバルガールズグループ・ITZY（イッチ）が、ワールドツアー“ITZY 3RD WORLD TOUR ＜TUNNEL VISION＞”の日本公演を京王アリーナTOKYOで5月9日と10日の2日間にわたり開催。ここでは、同公演のライブレポートをまとめる。【写真】5人組K-POPグループ、美貌際立つライブでのソロショット◆ITZY、日本公演開催ITZYは、「TWICE」「Stray Kids」「NiziU」を輩出したJYPエンターテインメントより2