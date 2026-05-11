プロイセン・ミュンスター山田新が先制ゴールも、3部降格が確定したドイツ2部プロイセン・ミュンスターの日本代表FW山田新は、現地時間5月10日に行われたリーグ第33節のダルムシュタット戦に先発出場した。残留に向けて勝利が必須の一戦で先制ゴールを記録。ドイツ公共放送「tagesschau.de」は、「山田新がホームチームのために先制点を奪い、試合の幕を開けた」と活躍を伝えている。最下位に沈むミュンスターにとって、ホーム