【モデルプレス＝2026/05/11】月8日20時より、人気恋愛リアリティ番組「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン4の第5話〜第7話がPrime Videoにてプライム会員向けに独占配信された。4代目バチェロレッテ・平松里菜（26）と男性陣の旅は後半戦へ突入。シリーズ初登場となったブルーローズの行方、過酷な2on1デート、両親との対面を経て、ついにファイナルに進む2人が決定した。ここでは、第5話から第7話までの展開をまとめる。【※ネ