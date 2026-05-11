「チコ」ちゃんが床に『くねくねスリスリ』する理由が気になっていたという飼い主さん。考えた末に出したのは、だれもが正解だと思う結論でした。 視聴者からは「これはもう視聴者へのサービスですね」「謎や不思議が多いからこそ魅力的」などのコメントが寄せられています。 【動画：目の前でくねくねスリスリとしてくる猫→顎を撫でまわしてみたら…可愛すぎる光景】 まん丸お目々がキュートなチコちゃん