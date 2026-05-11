ヘンク伊東純也がウェステルロー戦で1ゴール1アシストの活躍を見せた日本代表FW伊東純也の所属するベルギー1部ヘンクは、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）予選出場権を争うプレーオフ2の第7節でウェステルローに3-0で勝利した。この試合に先発出場した伊東は1ゴール1アシストの活躍を見せている。左ウイングで先発した伊東だったが、チームメイトの負傷交代もあって途中からは右ウイングにポジションを移す。そして