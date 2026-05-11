猫さんを家族で順番に抱っこしてみたら……。あまりにも好き嫌いが一目瞭然な反応がInstagramで大反響！記事執筆時点で再生数が341万回を突破し、「面白すぎて爆笑しましたwwww」「大笑いさせていただいてありがとうございました！」「何度観ても好きすぎるw」といった声が寄せられました！ 【動画：家族で順番に『ネコを抱っこ』した結果…『父と次男への反応』が面白すぎる】 猫を家族で順番に抱っこしてみた Instagram