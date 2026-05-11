湿気が多く髪の広がりやうねりが気になる季節は、サッとまとめ髪にできるバンスが大活躍！ 手頃な価格でおしゃれな雑貨が揃う【3COINS（スリーコインズ）】には、挟むだけで洗練された雰囲気を演出できるバンスが豊富に並んでいます。今回は、湿気でまとまらない髪を手軽に整えられそうな新作バンスをご紹介します。 オーロラカラーが涼し気なバンス 【3COINS】「クリアホワイトバンス」\330（税込）