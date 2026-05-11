人はどうしても、見た目や第一印象で相手を判断してしまうことがあります。しかし、接客のプロなら話は別です。相手がどんな姿であっても態度に出さず、公平に対応してもらいたいものですよね。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 仕事帰りの姿で求めた「ときめき」 先日、夜勤明けにデパートの化粧品売り場を訪れた時のことです。 マスクで隠してはいるものの、目元はクマでどよんと沈み、肌はボロボロ。