きょうは午後も晴れて、各地で夏日になるでしょう。 【写真を見る】東海地方は予想最高気温25℃前後 あす以降も名古屋･岐阜で連日｢夏日｣に 愛知･岐阜･三重の天気予報（5/11 昼） 正午前の名古屋市内は、雲は出ていますがよく晴れています。朝から強い日差しが照りつけて、この時間は汗ばむ陽気になっています。 きょうは午後も広く晴れるでしょう。山間部を中心に大気の状態が不安定になり、所々で雨が降る見込みです。日中は風