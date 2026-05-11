ワールドレディスサロンパス杯国内女子ゴルフのメジャー初戦・ワールドレディスサロンパス杯最終日が10日、茨城GC西C（6718ヤード、パー72）で行われ、11位から出たツアー通算22勝の鈴木愛（セールスフォース）は2イーグル、3バーディー、2ボギーの67で回り、通算3オーバーで2位だった。10日にインスタグラムを更新。ラウンド中に味わった“初体験”への思いを明かしている。鈴木は2日目を6オーバーの53位で予選を通過。通過者