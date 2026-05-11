新潟市の北越高校ソフトテニス部を乗せたマイクロバスが磐越道のガードレールなどにぶつかり21人の死傷者を出したバス事故について2026年5月10日放送の「シューイチ」（日本テレビ系）は、子どもや生徒を守るための学校側が最低限すべきことに焦点を当てた。親が、安心して行ってらっしゃいと言えるようにしてほしい番組は、福島県警に自動車運転死傷処罰法違反の疑いで逮捕されたバスを運転していた若山哲夫容疑者が今年に入って