スキンケアブランド「enisie（エニシー）」シリーズを展開するリズムから、ディズニー「ミッキー＆フレンズ」をパッケージに採用した限定デザインの炭酸ガスパックが登場。限定パックのために開発された特別処方が採用された「エニシーグローパック Fantasy」が数量限定で発売されます☆ リズム「エニシーグローパック Fantasy」ディズニー「ミッキー＆フレンズ」炭酸ガスパック 価格：12,100円（税込）発売日：20