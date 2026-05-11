記事ポイント不動産建設会社のタミヤホームが、The Wall Street Journal主催の国際アワード「Next Era Sustainable Community Award」を受賞「壊すことと創ることを等価に捉える循環型経営」がサーキュラーエコノミーの先駆的事例として国際的に評価受賞式は2026年5月4日、ニューヨークの「The Glasshouse」にて開催 解体・不動産・空き家再生を手がけるタミヤホームが、米国経済紙 The Wall Street Journal（WSJ）主催の国際