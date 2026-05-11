記事ポイント2023年発売の「アロンアルフア 光」が第64回静岡ホビーショーに出展し、ブースで実際に接着体験ができます専用ライトを照射することで硬化スピードが上がり、白化現象を防いで透明パーツもきれいに仕上がります一般公開日（5月16日・17日）は定員に達し、事前登録の受付がすでに終了しています 瞬間接着剤のロングセラーブランド・アロンアルフアが、2026年5月13日（水）から静岡県のツインメッセ静岡で開催され