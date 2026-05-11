記事ポイントチャ・ジュンファンがソン・シギョンの名曲「Every Moment of You」でコラボパフォーマンスを披露ステファン・ランビエルと宮原知子は「糸」でソン・シギョンとコラボ2026年5月30日・31日、幕張イベントホールで全3公演開催 韓国の国民的人気歌手ソン・シギョンが、フィギュアスケーターたちとアイスショーで共演します。2026年5月30日（土）・31日（日）に幕張イベントホールで開催される『太陽生命 Presents Fa