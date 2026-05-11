卓球の世界選手権団体戦は１０日、ロンドンで閉幕した。日本は男女ともに決勝で中国と対戦。張本美和（木下グループ）、早田ひな（日本生命）、橋本帆乃香（デンソー）の女子は２―３。張本智和（トヨタ自動車）、松島輝空、戸上隼輔（井村屋グループ）の男子は０―３で敗れ、銀メダルだった。大会をスポーツ報知評論家の平野早矢香さん（４１）が総括した。＊＊＊＊＊女子決勝は王曼碰（オウ・バンイク）、孫穎