◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１６節横浜ＦＭ１―１（ＰＫ４―５）鹿島（１０日・日産スタジアム）東地区の首位に立つ鹿島は横浜ＦＭを１―１で迎えたＰＫ戦で下した。後半アディショナルタイム５分にＦＷレオセアラが意地の同点ゴールを決め、ＰＫ戦ではＧＫ早川友基が相手３番手のキックをセーブした。採点と寸評は以下の通り。鬼木達監督【５・５】前半から苦戦もサイドバック林、ボランチ荒木、１７歳吉田起用など攻