歌手でタレント・あの（年齢非公表）が、６月５日スタートのテレビ東京系連続ドラマ「わたしの相殺日記」（深夜 ２４時 ５２分〜）で地上波ドラマ単独初主演する。「孤独のグルメ」の脚本を担当するチームが手掛ける完全オリジナルストーリーで、全４話を４週にわたり放送する。あのは、自己流の相殺術（そうさいじゅつ）によって、先行き不透明な世の中を自由に生きようとするマイペースな主人公・桜庭萌（さくらば・もえ）を