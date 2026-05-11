ディズニーが、大人気作品『アナと雪の女王』の世界観を楽しめる、2025年大好評の夏季キャンペーン「DISNEY FROZEN SUMMER（ディズニー フローズン サマー）」を2026年も開催中！「氷と雪の世界」をテーマに、爽やかなひとときが提供されるグッズなどが販売されています☆ ディズニー『アナと雪の女王』DISNEY FROZEN SUMMER（ディズニー フローズン サマー） ディズニーが2026年も実施している、大人気作品『アナ