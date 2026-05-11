北中米Ｗ杯（日本時間６月１２日開幕）の日本代表メンバー発表会見が、１５日に行われる。８大会連続８度目のＷ杯に臨む森保ジャパンのメンバー２６人が決定する。日本にとって５度目のＷ杯となった２０１４年のブラジル大会の日本代表メンバー発表は、同年５月１２日、都内で行われた。ザックジャパンのメンバー２３人が読み上げられた中で、最大の衝撃はそれまで約２年３か月も代表から遠ざかっていたＦＷ大久保嘉人（当時川