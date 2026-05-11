記事ポイント2026年5月29日「こんにゃくの日」に群馬県・道の駅しもにたで試食イベントを開催刺身こんにゃく・味付けこんにゃく・スイーツこんにゃくの3種を無料試食できますアンケート回答で先着50名にソフトクリーム無料券、SNS投稿で3,000円分商品券が当たる抽選にも参加できます 群馬県甘楽郡下仁田町に位置する「道の駅しもにた」が、2026年5月29日（金）の「こんにゃくの日」に合わせ、こんにゃくを食べて・知って・楽