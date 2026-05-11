アートトイブランドPOP MARTの日本法人である、POP MART JAPANは、6月11日より、THE MONSTERS 10周年記念展 東京「MONSTERS BY MONSTERS: NOW AND THEN」を麻布台ヒルズギャラリー（麻布台ヒルズガーデンプラザA MB階）にて開催する。アーティストKasing Lung（カシン・ロン）による『THE MONSTERS』の誕生からの10周年を祝すべく、上海からスタートしたグローバルツアーが、台北、香港、パリを巡回し、ついに東京にも上陸。【写