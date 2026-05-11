お笑いトリオ「我が家」の坪倉由幸（48）が10日、テレビ朝日「有吉クイズ」（日曜深夜0・40）に出演。「モテる」と感じた芸人について語った。この日は人気ロケ企画、「メモドライブ」を放送。お互いに気になったことをメモし合いながら旅をするというもので「オアシズ」大久保佳代子や「チュートリアル」徳井義実などが参加した。一行はゲームセンターに向かいクレーンゲームで遊ぶことに。徳井が無邪気にはしゃぐ様子にメ