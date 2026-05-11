お笑いコンビ・ママタルトの大鶴肥満（34）が、5日放送のテレビ東京『THE ヘビー』に出演。50メートル走のタイムに反響が寄せられている。【番組カット】すごい絵面！体重195キロの大鶴肥満番組の出場資格は体重300ポンド以上＝136.08キロ以上であること。運動神経に自信があるヘビー級な男たち・ヘビーズたちが一堂に会し本気のバトルを繰り広げ、「動けるヘビーNo.1」を決定。50メートル走や走り幅跳び、ビーチフラッグから