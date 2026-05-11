きのう午前、長野県の戸隠連峰で登山をしていた富山市の医師の女性が滑落し、死亡しました。死亡したのは、富山市磯部町の医師猪又智実さん（46）です。長野県警によりますと、きのう午前10時すぎ、「同行者が滑落した」と一緒に入山した人から警察に通報がありました。通報を受けた警察がヘリコプターで捜索して猪又さんを救助しましたが、死亡が確認されました。猪又さんは2人パーティーで登山をしていて、稜