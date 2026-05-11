タレントの東原亜希（43）が11日、自身のインスタグラムを更新。日本代表男子前監督でシドニー五輪柔道100キロ超級金メダリストの夫・井上康生氏（47）の手作り弁当を公開した。井上氏と1男3女を育てる東原は「夫がお弁当を作るようになって4ヶ月」と書き出し、3つのお弁当が並んだ写真を投稿。「それだけは絶対にやらないと思ってたから驚きと感謝と、私がいつ倒れても先に死んでも大丈夫そうという安心感。リスクマネージメ