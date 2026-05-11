三田寛子（60）が11日までにインスタグラムを更新。息子たちからの母の日のプレゼントで、推しのコンサートに行ったことを投稿した。三田は、2PMのコンサート会場前での写真をアップし「3兄弟から私が一番うれししいだろうと2PMのチケットを母の日にうれしい」と記した。さらに三田は「これから参戦じゃあ〜ありがとう息子たち」と感謝した。フォロワーからは「プレゼントのセンスいい」「すてきな息子さんたち」などの声が