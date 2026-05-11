クルーズ船から10日、乗客の日本人1人を含む19カ国の94人が船を下りました。スペインの保健相によりますと、11日は船の給油や物資の補給を行ったあと、残る乗客の下船が進められる予定です。順調に進めば、11日夕方には、乗客全員が船を離れるということです。一方、船内には乗員ら34人が残る予定で、船はその後、オランダに向けて出航できる状態になるとしています。こうした中、フランス政府によると、下船したフランス人5人のう