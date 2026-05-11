＜インタビュー＞秋元康氏が新たに総合プロデュースを手がけるシアターボーイズプロジェクトCloud ten（クラウドテン）の興梠大和が10日、日刊スポーツの単独インタビューに応じ、活動をスタートした心境を語った。現在東京近郊を巡業しお披露目イベントを開催中。チャームポイントの笑顔を武器に、着実ファンを増やしている。◇◇◇−オーディションを受けたきっかけは興梠お母さんが山下智久さんの大ファ